Опасный люк подстерегает петрозаводчан рядом с магазином

Люк без крышки зияет на улице Владимирской в Петрозаводске. Об опасной ситуации рассказали горожане в группе Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск ВКонтакте.

Канализационный колодец расположен рядом с мусорными контейнерами, неподалеку от магазина, на углу Тупиковой улицы. Горожане недавно уже воевали по этому поводу и добились, чтобы мэрия решила проблему.

- Теперь то же самое, даже хуже: тогда люк был открыт наполовину… Освещение плохое, вечером опасно ходить,

- сетуют люди.

Кто отодвигает крышку люка и зачем это делает, непонятно. Однако если опасность не устранить, может случиться беда. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»/ВКонтакте