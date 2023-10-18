18 октября 2023, 08:33
Опасный люк подстерегает петрозаводчан рядом с магазином
Жители карельской столицы жалуются на канализационный колодец с открытой крышкой
Люк без крышки зияет на улице Владимирской в Петрозаводске. Об опасной ситуации рассказали горожане в группе Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск ВКонтакте.
Канализационный колодец расположен рядом с мусорными контейнерами, неподалеку от магазина, на углу Тупиковой улицы. Горожане недавно уже воевали по этому поводу и добились, чтобы мэрия решила проблему.
- Теперь то же самое, даже хуже: тогда люк был открыт наполовину… Освещение плохое, вечером опасно ходить,
- сетуют люди.
Кто отодвигает крышку люка и зачем это делает, непонятно. Однако если опасность не устранить, может случиться беда. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»/ВКонтакте