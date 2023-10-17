17 октября 2023, 10:19
Неизвестные разбили стекла в четырех машинах в Петрозаводске
В соцсети пытаются отыскать тех. кто видел, как вскрывали автомобили
На Советской улице в столице Карелии четыре автомобиля пострадали от рук неизвестных хулиганов. В автомобилях оказались разбиты боковые стекла. О том, что машины вскрыли, сообщили в соцсети в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Инцидент случился ранним утром 16 октября возле дома №7. В соцсети попросили откликнуться возможных свидетелей.
В полиции изданию «Республика» рассказали, что поступило несколько сообщений о поврежденных машинах на Советской. // фото VK-паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»