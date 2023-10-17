Поваленные ветром деревья уже неделю перегораживают проход в парке

Сильный ветер еще неделю назад повалил несколько больших деревьев в одном из парков карельской столицы. Люди жалуются в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск», что пройти невозможно до сих пор.

Огромная береза упала и перегородила дорожку в Новодревлянском сквере. Преодолеть преграду сложно даже молодым и крепким посетителям парка. Пожилые люди и мамочки с колясками вынуждены разворачиваться, гулять в парке стало сложно.

- И некому это все распилить,

- сетует автор видео.

Женщина отмечает, что ветер сломал также большую сосну. // фото, видео: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»/ВКонтакте