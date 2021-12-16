Привлекательным местом для новогодних корпоративов признали Олонец

Самые популярные из-за своей экономичности направления для проведения новогодних корпоративов определили сотрудники сайта бронирования жилья Tvil.ru. В список попал и карельский Олонец.

Этот город в числе других с достаточно демократичными ценами выбирают большие компании, чтобы собрать сотрудников на новогодний праздник.

Среди популярных направлений также Судак, Екатеринбург, Шерегеш, Углич, Серпухов, Банное, Тверь, Петербург и Воронеж.

Согласно статистике, крупные компании бронируют для новогодних корпоративов жилье на 1-4 ночей и тратят от 3 до 13 тысяч рублей в сутки на проживание. В частности, 3,5 ночи в Олонце в среднем обойдутся в 5 386 рублей. // Фото: Afishera/Pixanay.com