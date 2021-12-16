Бренд вобрал элементы вышивки и деревянного зодчества Суоярвского края

На минувшей неделе в историко-краеведческом музее Суоярви прошло заседание попечительского совета, на котором присутствовал руководитель медиахолдинга «Ника Плюс» Андрей Мазуровский, вложивший в создание музея много сил.

В преддверии юбилея выпускник факультета дизайна ПГУ, житель Суоярви Александр Юрша разработал для местного музея бренд. Его презентация намечена на начало следующего года.

В декабре здесь развернута выставка, предоставленная Национальным музеем Карелии «По лыжне тысячелетий. Лыжи в Карелии: от неолита до наших дней».