16 декабря 2021, 06:11
Общество

Бренд вобрал элементы вышивки и деревянного зодчества Суоярвского края

Историко-краеведческий музей Суоярвского района готовится к своему первому юбилею

На минувшей неделе в историко-краеведческом музее Суоярви прошло заседание попечительского совета, на котором присутствовал руководитель медиахолдинга «Ника Плюс» Андрей Мазуровский, вложивший в создание музея много сил.

В преддверии юбилея выпускник факультета дизайна ПГУ, житель Суоярви Александр Юрша разработал для местного музея бренд. Его презентация намечена на начало следующего года.

В декабре здесь развернута выставка, предоставленная  Национальным музеем Карелии «По лыжне тысячелетий. Лыжи в Карелии: от неолита до наших дней». 

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историко-краеведческий музей
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Юлия Потехина
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