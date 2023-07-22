Прививать от коронавируса хотят только уязвимых россиян

Отказаться от массовой вакцинации против коронавируса и вакцинировать лишь уязвимые категории россиян предлагают в Минздраве РФ. На опубликованный на портале нормативных правовых актов проект обратила внимание газета «Известия».

Такое решение мотивировано формированием высокого уровня коллективного иммунитета, стабилизацией эпидситуации.

К уязвимым категориям относятся лица старше 18 лет, которые ранее не болели коронавирусом или не вакцинировались, граждане старше 60, граждане с хроническими заболеваниями, лица с первичными или вторичными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими/онкогематологическими заболеваниями. // фото freepik.com