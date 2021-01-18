Приставы штрафами и судами заставили чиновников убрать свалку

В Олонецком районе была выявлена несанкционированная свалка. Приставы пытались заставить районную администрацию ее ликвидировать, однако, несмотря на штрафы, свалку не убирали.

Тогда приставы решили применить в отношении администрации Олонецкого района более жесткую статью, которая предусматривает штраф для юридических лиц от одного до трех миллионов рублей, либо административное приостановление деятельности до 90 суток, сообщает пресс-служба судебных приставов

Суд признал администрацию виновной и назначил штраф в 500 тысяч рублей. Чиновники попытались обжаловать решение в Верховном суде Карелии. Однако суд высшей инстанции оставил приговор без изменений. В итоге стихийную свалку все-таки ликвидировали. (фото legal.report)