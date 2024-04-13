Прионежские чиновники заявили, что вырубка в Шелтозере не ведется

Прионежские чиновники отреагировали на сообщения о появлении лесозаготовительной техники в сосновом бору в вепсском селе Шелтозеро.

В администрации района заявили, что вырубка не ведется. Что касается техники, то по их сведениям, она отправилась на другое место стоянки.

«Вопрос находится на контроле и в случае нарушений действующего законодательства ОМВД по Прионежскому району предпримет незамедлительные меры»,

- заявили в администрации.

Ранее в телеграм-канале появились фотографии лесозаготовительной техники в Шелтозере. Сообщалось, что активные селяне, выступающие против вырубок в сосновом бору, вызвали полицию. // фото «Петрозаводск говорит»