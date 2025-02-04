Приличный мороз ожидается сегодня в Карелии

Сегодня, 4 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха -16, -18°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха -12, -17°С, местами до -22°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -14-21, облачно.

В Сегеже -15-17, пасмурно.

В Сортавале -13-14, пасмурно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»