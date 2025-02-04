04 февраля 2025, 06:30
Приличный мороз ожидается сегодня в Карелии
Существенных осадков во вторник синоптики в республике не ждут
Сегодня, 4 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха -16, -18°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха -12, -17°С, местами до -22°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -14-21, облачно.
В Сегеже -15-17, пасмурно.
В Сортавале -13-14, пасмурно.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»