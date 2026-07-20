Приключения Иванушки: «Конёк – горбунок» прозвучит в Петрозаводске

Погрузитесь в волшебный мир русской сказки: оркестр «Онего» представит «Конька‑горбунка» Петра Ершова в Карельской филармонии — под музыку Владимира Бояшова.
За горами, за лесами,
За широкими морями,
Не на небе — на земле
Жил старик в одном селе.
У старинушки три сына:
Старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк,
Младший вовсе был дурак.
Сказку Петра Ершова об увлекательных путешествиях Иванушки и его верного конька-горбунка любят взрослые и дети. Поиски Жар-птицы и Царь-Девицы, спасение Рыбы-Кита, путешествие в гости к Месяцу прозвучат интереснее и ярче под музыку композитора Владимира Бояшова.
Исполнители:
- Оркестр «Онего»,
- дирижёр – заслуженный артист России Михаил Тоцкий,
- художественное слово – Александр Холодков.
Начало в 12:00. 6+
Билеты можно приобрести на сайте.
На правах рекламы ГАУ РК «Карельская госфилармония», ИНН 1001040248. ERID