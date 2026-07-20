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20 июля 2026
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Культура

Приключения Иванушки: «Конёк – горбунок» прозвучит в Петрозаводске

19 апреля Карельская филармония и Оркестр «Онего» приглашают семейную аудиторию на любимую несколькими поколениями россиян сказку «Конёк-горбунок» (6+)
конек горбунок
Фото: Карельская госфилармония

Погрузитесь в волшебный мир русской сказки: оркестр  «Онего» представит  «Конька‑горбунка» Петра Ершова в Карельской филармонии — под музыку Владимира Бояшова.

За горами, за лесами,

За широкими морями,

Не на небе — на земле

Жил старик в одном селе.

У старинушки три сына:

Старший умный был детина,

Средний сын и так и сяк,

Младший вовсе был дурак.

Сказку Петра Ершова об увлекательных путешествиях Иванушки и его верного конька-горбунка любят взрослые и дети. Поиски Жар-птицы и Царь-Девицы, спасение Рыбы-Кита, путешествие в гости к Месяцу прозвучат интереснее и ярче под музыку композитора Владимира Бояшова.

Исполнители:

  • Оркестр «Онего»,
  • дирижёр – заслуженный артист России Михаил Тоцкий,
  • художественное слово – Александр Холодков.

Начало в 12:00. 6+

Билеты можно приобрести на сайте.

На правах рекламы ГАУ РК «Карельская госфилармония»,  ИНН 1001040248. ERID 

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