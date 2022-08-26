Приграничные районы будут развивать с учетом расширения НАТО

О важности такого решения в своем выступлении на секции Форума говорила депутат от Карелии в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Пивненко. Отдельная программа поможет обозначить конкретные меры для дальнейшего развития приграничных территорий − решения инфраструктурных и жилищных вопросов, развития бизнеса и сельского хозяйства, сохранения населения, создания условий для комфортного проживания.

«Сегодня перед нами стоят очень большие задачи, и я уверена, с ними мы будем справляться, понимая, насколько высока сейчас поддержка Президента Российской Федерации и федерального Правительства. Отмечу, конечно, работу нашей команды во главе с Артуром Олеговичем Парфенчиковым. Необходимо начинать разговор о разработке программы социально-экономического развития приграничных территорий северо-запада, где мы сможем продвигать интересы нашей республики».

В части укрепления торгово-экономических отношений для предприятий республики, в том числе которые работают на приграничных территориях, важно решить логистические вопросы. Об этом на Форуме говорила заместитель руководителя регионального Минэкономразвития по вопросам арктических территорий Наталья Савенкова. До конца 2022 года будут разработаны восточные маршруты международного транспортного коридора «Север-Юг», пролегающего из Белого моря через Беломорско-Балтийский канал, Волго-Балтийский водный путь, реку Волга и Каспийское море на север Ирана. С таким предложением к Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Андрею Белоусову обратился Глава Карелии Артур Парфенчиков. Это решение позволит обеспечить транспортную независимость от традиционных водных путей через Суэцкий канал в доставке экспортных грузов на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию.