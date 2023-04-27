Приготовление обеда едва не привело к пожару в Петрозаводске

В среду в 14 часов 13 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Звонивший мужчина рассказал, что вышел из квартиры в магазин, дверь захлопнулась, а ключи остались лежать на столе на кухне. По словам заявителя, у него на плите остался вариться суп, и он переживает, что может случиться пожар.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры и решили возникшую проблему.

Помощь петрозаводских пожарных в одиннадцатом часу вечера потребовалась и женщине, которая оказалась закрыта в ванной комнате. Прибывшие к месту вызова специалисты вскрыли дверь и выпустили пленницу. // Фото: unsplash.com