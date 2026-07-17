Приемная комиссия в колледж IT TOP продолжает работу

Основная цель IT-колледжа — подготовить профессионалов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка.
В Международном колледже цифровых технологий «Академия TOP» открыт набор абитуриентов по направлениям:
-разработка программного обеспечения;
-компьютерная графика и дизайн;
-кибербезопасность;
-медиа.
Есть возможность поступления в колледж без ОГЭ и ЕГЭ на базе 9 и 11 классов. Каждый ученик получит персональное оснащенное компьютером место.
Выпускники получат:
- диплом государственного образца и профессиональные
- сертификаты от ведущих разработчиков ПО;
- возможность поступить в вуз-партнер без сдачи ЕГЭ;
- собственное портфолио, созданное во время обучения.
Количество мест ограничено.
Петрозаводский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий
«Академия TOP» - IT-образование, каким оно должно быть.
Дополнительная информация и запись на сайте: https://vk.cc/cwrbL4
Тел: +7(8142) 445 486
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5.вход 2, 1 этаж
На правах рекламы. АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП", ИНН – 7730265193. 6+