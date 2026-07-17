Приемная комиссия в колледж IT TOP продолжает работу

Международный колледж цифровых технологий «Академия TOP» реализует практическую подготовку специалистов в сфере информационных технологий

Основная цель IT-колледжа — подготовить профессионалов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка.

В Международном колледже цифровых технологий «Академия TOP» открыт набор абитуриентов по направлениям:

-разработка программного обеспечения;

-компьютерная графика и дизайн;

-кибербезопасность;

-медиа.

Есть возможность поступления в колледж без ОГЭ и ЕГЭ на базе 9 и 11 классов. Каждый ученик получит персональное оснащенное компьютером место.



Выпускники получат:

диплом государственного образца и профессиональные

сертификаты от ведущих разработчиков ПО;

возможность поступить в вуз-партнер без сдачи ЕГЭ;

собственное портфолио, созданное во время обучения.

Количество мест ограничено.

Петрозаводский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий

«Академия TOP» - IT-образование, каким оно должно быть.

Дополнительная информация и запись на сайте: https://vk.cc/cwrbL4

Тел: +7(8142) 445 486

Адрес: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5.вход 2, 1 этаж

На правах рекламы. АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП", ИНН – 7730265193. 6+