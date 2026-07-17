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19 июля 2026
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Маркет

Приемная комиссия в колледж IT TOP продолжает работу

Международный колледж цифровых технологий «Академия TOP» реализует практическую подготовку специалистов в сфере информационных технологий

Основная цель IT-колледжа — подготовить профессионалов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка.

В Международном колледже цифровых технологий «Академия TOP» открыт набор абитуриентов по направлениям:
-разработка программного обеспечения;
-компьютерная графика и дизайн;
-кибербезопасность;
-медиа.

Есть возможность поступления в колледж без ОГЭ и ЕГЭ на базе 9 и 11 классов. Каждый ученик получит персональное оснащенное компьютером место.

Выпускники получат:

  • диплом государственного образца и профессиональные
  • сертификаты от ведущих разработчиков ПО;
  • возможность поступить в вуз-партнер без сдачи ЕГЭ;
  • собственное портфолио, созданное во время обучения.

Количество мест ограничено.

Петрозаводский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий

«Академия TOP»  -  IT-образование, каким оно должно быть.
Дополнительная информация и запись на сайте: https://vk.cc/cwrbL4
Тел: +7(8142) 445 486

Адрес: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского,  д. 5.вход 2, 1 этаж

На правах рекламы. АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП", ИНН – 7730265193. 6+

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