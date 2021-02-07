Причиной детских проблем назвали «недолюбленность»

Национальная родительская ассоциация приглашает родителей присоединиться к акции «Проснись, родительское сердце!», об этом сообщается на ее сайте.

«Суть нашей акции - каждому из наших единомышленников находить возможности проводить с детьми больше времени, затевать совместные простые, но очень значимые семейные дела, учиться общаться»,

- говорится в сообщении.

В ассоциации считают, что причина многих детских бед - недолюбленность, критический недостаток родительского внимания.

В ходе акции пройдёт обмен советами «Чем заняться с детьми?», состоится Всероссийский семейный фото-челлендж «Наша Россия вчера и сегодня», а также будет опубликована серия экспертных интервью по острым темам подросткового возраста на Ютуб-канале «Семейный траблшутинг» с ведущими специалистами в области детства. // Фото: polsov.com