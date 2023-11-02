При уборке снега в Петрозаводске закапывают автомобили и проезды

Работники коммунальных служб своеобразно убирают снег с улиц карельской столицы. Они закапывают припаркованные автомобили, рассказали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

- Обращаюсь к «вежливым» трактористам, или кто там дороги чистит, вы бы хоть немного думали о людях, а не только о себе. А если кому-то срочно надо в больницу или еще по каким важным делам и нет лопаты под рукой?!

– возмутился горожанин и прикрепил фотографии.

В комментариях некоторые посоветовали ему обзавестись лопатой. Однако другие заметили, что на втором снимке проезд так закопали, что никакая лопата не поможет.

- Ну, на втором фото машин нет. Там проезд, судя по всему. Закопанный проезд, по которому уже никто не проедет,

- написали пользователи.

Петрозаводчане также пишут, что снег сгребли и на остановки общественного транспорта. Чтобы зайти в автобус, пассажирам приходится прыгать через сугробы. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВКонтакте