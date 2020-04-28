При строительстве газопровода в Карелии произошла кража

В начале месяца в полицию Олонецкого района обратился представитель компании, которая строит газопровод в одной из местных деревень. Мужчина рассказал, что со стройплощадки пропала газовая труба стоимостью более 50 тысяч рублей. Сотрудники полиции выяснили, кто совершил это преступление, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Оказалось, что к краже причастен 29-летний местный житель. Мужчина рассказал, что продал трубу своему знакомому. Тот хотел приспособить ее для хозяйственных нужд на своем участке, но не успел. Труба была изъята.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.