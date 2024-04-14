Превратившийся в месиво из песка и глины участок дороги подлатали

Проезд по участку дороги Куркиеки-Терву оказался затруднен. Из-за паводка участок дороги в окрестностях поселка Терву превратился в месиво из песка и глины.

Сегодня этот участок в трех с половиной километрах от населенного пункта привели в порядок. О выполнении работ написали в паблике администрации Лахденпохского района. Бригада ООО «Автодороги-Питкяранта» подсыпала и сгрейдировала участок дороги.

Также в реке Тервунйоки за ночь немного снизился уровень воды. Деревянный мост, который накануне был затоплен, показался из воды. Когда вода отступит будет проведено техническое обследование моста. // фото VK-сообщество «Лахденпохский район»