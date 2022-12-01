Премию Росприроднадзора получили школьницы из Петрозаводска

Жюри II Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» объявило результаты конкурса. Призерами в этом году стали три школьницы из Петрозаводска – Мирослава Жиглова, Виктория Романенко и Арина Лактионова.

Девочки смогли обойти конкурентов, приславших более 45 тысяч работ из 89 регионов России и 33 стран. Восьмилетняя Мирослава Жиглова из Петрозаводска получила премию за видео о том, что можно из старого железа сделать новый велосипед, из пластиковых бутылок –одежду из флиса, а из картона – альбомы для рисования.

10-летняя Виктория Романенко рассказала, как лучше пользоваться шоперами, многоразовыми контейнерами для еды и не забывать сортировать отходы. А ее ровесница Арина Лактионова предложила повторное использование фольги при готовке и показала «Целый экоклад» – фотоархив с коллекцией старых зубных щеток. // Фото: rpn.gov.ru.