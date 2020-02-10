Премию «Оскар» вручили в США

Фильмом года по версии Американской киноакадемии стала картина «Паразиты» корейского режиссера Пон Чжун Хо, который также стал лучшим режиссером. О распределении кинонаград сегодня сообщает «Лента.ру». Вручение премии проходило в Лос-Анджелесе.

За «Оскар» в этой номинации боролись «Кролик Джоджо», «Брачная история», «Однажды в... Голливуде», «1917», «Маленькие женщины», «Джокер», »Ford против Ferrari» и «Ирландец».

Лучшим актером стал Хоакин Феникс в «Джокер». Лучшей актрисой — Рене Зеллвегер, «Джуди». Лучшим актер второго плана — Брэд Питт, «Однажды в... Голливуде». Премия за лучший документальный фильм досталась «Американской фабрике». Лучшим мультфильмом признали «Историю игрушек 4». Лучшей песней в фильме признали (I'm Gonna) Love Me Again из ленты «Рокетмэн».

Также награды вручали за грим, костюмы, звук, эффекты, монтаж, операторскую работу и другие.