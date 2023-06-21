Представляем июньских участников конкурса «Здоровье — не в аптеке»

Конкурс «Здоровье — не в аптеке», который с начала марта проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», подходит к завершению. На протяжении четырёх месяцев жители Карелии присылали нам полные позитива вдохновляющие фотографии, рассказывающие об их здоровых привычках.

Знакомьтесь ещё с несколькими участниками:

Вера Федотова: «Скандинавской ходьбе, как и любви, все возрасты покорны! Мы, участники клуба любителей скандинавской ходьбы «PROДВИЖЕНИЕ» (Кондопога) — приверженцы здорового образа жизни и хотим, чтобы к нашему движению присоединялись все желающие! Фото с наших майских тренировок в пригородной лесополосе Кондопоги».

Галина Демидова: «Нина Викторовна Резя из поселка Видлица, чтобы не ходить в аптеку, занимается закаливанием и физкультурой. С начала схода льда с реки Видлица и до её замерзания Нина купается каждый день. Она ещё любит ходить купаться на Ладогу. Вот в Ладоге, не дождавшись схода льда, Нина и искупалась 7 мая этого года».

Светлана Клепикова:

«С кедровой бочкой я дружу!

И людям всем я так скажу:

подружившись с водой,

ты будешь вечно молодой!»

Благодарим всех участников конкурса! На следующей неделе мы объявим июньского финалиста, который получит приз от редакции — книгу рецептов «Карельская кухня» от шеф-повара ресторана «Карельская горница», а также выберем победителя конкурса, которому достанется главный приз — сертификат на классический массаж на 2000 рублей от студии массажа ALINIS.

Самые интересные фотографии будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Прием работ на конкурс завершён. Подробности по тел. 53-13-13. // Главное фото: piqsels.com