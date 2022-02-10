Представляем февральских участников конкурса «Физкульт-Ура!»

На конкурс «Физкульт-Ура!», который в начале февраля объявили портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», жители Карелии уже прислали немало замечательных фотографий своего активного досуга. Голосование за лучший кадр пройдет в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит» с 21 по 25 февраля. Представляем снимки первых участников.

Знакомьтесь:

Саша и Аня. «Мы любим активный образ жизни: лыжи, плавание, фитнес. Летом катаемся на велосипедах. Если рыбалку можно отнести спорту, то её мы просто обожаем, я — летнюю, Саша — зимнюю» (семья Гончаровых).

Таисия Сидорова с папой Николаем. «Таисия любит подвижные игры и танцы. Занимается плаванием. На выходных лыжи и коньки — обязательная программа» (Николай Петрович).

Мама Юлия и дочка Надежда. «Девиз нашей семьи: «Мы за здоровый образ жизни, а вы?» Увлекаемся лыжами и коньками зимой, а летом любим побегать» (Юлия Самец).

Папа Никита и дочка Ульяна. «Наша семья со спортом по жизни! Папа занимается волейболом, бегом. КМС по офицерскому многоборью. Учится в ПетрГУ в Институте физической культуры, спорта и туризма.

Старшая дочь занимается большим теннисом и плаванием.

Любое свободное время тратится на спорт и здоровье.

На фото папа с дочкой на Петрозаводском полумарафоне» (семья Гуковых).

Ульяна Трофименко: «Спорт в моей жизни присутствует ежедневно. Я увлекаюсь танцами, лыжными гонками, а раньше занималась ещё и карате».

Роза, София и Василиса. «Движение — это жизнь. Такой девиз нашей семьи. Спорт помогает познать самого себя, свои возможности, свой характер. Спорт учит собранности, организованности, учит преодолевать трудности. В будущем, спорт будет верным спутником в труде, в учебе, в творческих дерзаниях. Старшая дочь, София, занимается легкой атлетикой, младшая дочь, Василиса, настольным теннисом, сама я работаю инструктором по физической культуре. Свободное время зимой проводим на лыжне, на катке; в летний период — на стадионе, занимаемся бегом, плаванием» (Роза Фофанова).

Аврора и Ольга. «На фото моя дочь Аврора Кононова со своей тётей Ольгой Кирилюк, инструктором по воздушной гимнастике. Наша «воздушная семья» обожает этот вид спорта. Тренируемся всегда и везде, от мала до велика» (Анастасия Кононова, хореограф, преподаватель по воздушной гимнастике).

Папа Игорь и тройняшки: Алина, Лера и Настенька. «Зимой катаемся на лыжах, на ватрушках. Летом — на велосипедах, любим ездить на набережную. Еще летом ездим на природу с палатками, купаемся, играем в разные активные игры.

Для здоровья важен спорт,

Чтоб болезням дать отпор.

Нужно спортом заниматься,

И здоровым оставаться!»

(Оксана Булышкина).

Мама Ирина и дочка Ангелина. «Наша семья активно занимается спортом и зимой, и летом. Младшая дочка — ярая участница всевозможных соревнований. Зимой мы активно занимаемся горными лыжами, сноубордом, беговыми лыжами, катаемся на коньках, дочка очень любит квадроцикл. Летом в приоритете ролики, велосипед, у дочери ещё беговел и мотоцикл. Также очень любим бассейн. На фото медали и кубки 6-ти летней дочери» (Ирина Мальцева).

Эльмира Мирзоева. «Наступила настоящая зима. На улице много снега. На выходных мы с друзьями идём кататься на лыжах. Впечатление от прогулки необыкновенное. Во-первых, это красота. В лесу деревья стоят в серебряных нарядах, словно окутанные белыми шапками снега. Снег блестящий-блестящий, на его чистоту приятно смотреть. Во-вторых, чистый воздух в лесу поднимает настроение. Хочется отметить, что в этом году поистине настоящая зима, которая завораживает своей красотой».

Людмила Стрелкова: «Наша семья любит, лыжи, коньки, ролики. В каждый выходной день, по желанию детей, по сезону, мы выбираем активный вид спорта».

Если вы и ваша семья тоже привыкли проводить досуг активно и с пользой для здоровья, участвуйте в нашем конкурсе!

Условия участия

Присылайте на конкурс фотографии, на которых запечатлены вы сами или члены вашей семьи во время активного отдыха, занятий физкультурой и спортом.

Напишите несколько слов о том, какие виды активного отдыха вы любите, какое место занимает физкультура и спорт в вашей жизни. Если у вас есть спортивные достижения, расскажите о них!

Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу) с пометкой «Физкульт-Ура!». Не забудьте указать свою фамилию и имя. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц. Если вы отправляете большее количество снимков, редакция оставляет за собой право выбора, какой из них поставить на голосование.

Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит». Победителя выбираем каждый месяц! Пятёрка финалистов будет определяться читательским голосованием, а победителей из числа лидеров выберет редакция. Самые яркие кадры будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама».

Победитель получит приз — фотосессию с фотографом Еленой Аляхнович (в студии или фотопрогулка — на выбор). Конкурс продлится до 29 апреля 2022 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Фото: pixabay.com