Председатель парламента Карелии провел прием граждан в Петрозаводске

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович провел прием граждан в Штабе общественной поддержки республики.





Жители Петрозаводска и Прионежского района поднимали вопросы получения субсидии на газификацию жилого дома, установки памятной доски детскому хирургу Игорю Николаевичу Григовичу, назначения пенсии по старости, выплаты пособий приемным родителям в семьях, где есть ребенок-инвалид.

В каждом обращении – конкретные проблемы, переживания людей, Благодарю обратившихся за доверие. Все вопросы взял в работу,

– написал в соцсети Элиссан Шандалович.

Добавим, спикер парламента Карелии регулярно проводит прием граждан. Записаться можно по телефону: +7 (8142) 77-31-16.

Фото: ЗС РК