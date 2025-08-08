08 августа 2025, 11:34
Председатель парламента Карелии провел прием граждан в Петрозаводске

Встречи с жителями республики Элиссан Шандалович проводит регулярно
Шандалович ведет прием граждан
Фото: ЗС РК

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович провел прием граждан в Штабе общественной поддержки республики.



Жители Петрозаводска и Прионежского района поднимали вопросы получения субсидии на газификацию жилого дома, установки памятной доски детскому хирургу Игорю Николаевичу Григовичу, назначения пенсии по старости, выплаты пособий приемным родителям в семьях, где есть ребенок-инвалид.

В каждом обращении – конкретные проблемы, переживания людей,  Благодарю обратившихся за доверие. Все вопросы взял в работу,

– написал в соцсети Элиссан Шандалович.

Добавим, спикер парламента Карелии регулярно проводит прием граждан. Записаться можно по телефону: +7 (8142) 77-31-16.

Фото: ЗС РК

