Предпринимателям рассказали о преимуществах ведения бизнеса в Арктике

Корпорация развития Республики Карелия провела в Калевальском и Сегежском районах, а также в Костомукше выездные совещания, посвящённые развитию арктических территорий региона.

Предпринимательскому сообществу была представлена презентация основных мер поддержки для резидентов Арктической зоны РФ, даны пояснения по преимуществам ведения бизнеса в статусе резидента и обозначены новые возможности снижения административных барьеров. Обсуждение проблемных вопросов и совместный поиск способов их решения, прогнозирование возможных ситуаций проходило с учётом опыта предпринимательского сообщества на местах.

Так, в Калевальском районе особое внимание было уделено вопросам развития туризма, в частности обсуждению условий для формирования сегмента медицинского туризма.

Во время встречи в Костомукше предприниматели выразили заинтересованность в налоговых преференциях, уже знакомых бизнесу «города горняков» по льготам, предоставляемым резидентам ТОСЭР, и подробно обсудили вопросы применения свободной таможенной зоны, что актуально для приграничного расположения региона.

«Особое внимание к новым порядкам таможенного регулирования естественно для предпринимательского сообщества Костомукши. Будем ждать появления подзаконных актов, регулирующих конкретные ситуации и устанавливающих конкретные условия реализации льгот»

– прокомментировал мероприятие первый заместитель генерального директора Корпорации развития Республики Карелия Михаил Мухин.

На совещании в Сегеже акцент был сделан на планы по созданию новых направлений для действующего бизнеса, учёту доходов и расходов по деятельности, относящейся к соглашению, которое будет заключено с управляющей компанией.

Представители муниципальной власти выразили полную готовность содействовать в развитии по всем направлениям.

«В личном общении с предпринимателями я увидел заинтересованность в реализации новых проектов, что обусловлено наличием арктических преференций. Радует, что были обращения не только от состоявшихся предпринимателей, но и от тех, кто планирует создание нового производства»

– отметил Михаил Мухин.

Фото предоставлено редакцией газеты «Доверие»

Разъяснительная работа с предпринимателями и обсуждение развития бизнеса с учётом новых условий, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» будет продолжена. Очередные выездные совещания с участием представителей Корпорации развития РК пройдут в Лоухском и Беломорском муниципальных районах.

В настоящее время по всем вопросам, связанным с подачей заявки, оформлением документов, консультациями по предварительной разработке бизнес-планов, можно обращаться по адресу электронной почты arctic@kr-rk.ru.