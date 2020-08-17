На пришкольные спортивные объекты в Петрозаводске нашлись деньги

Депутаты Петросовета Александр Ханцевич и Сергей Воробьев провели выездное совещание на предмет состояния пришкольных спортивных площадок.

В столице Карелии их немало и Петросовет хочет поднять тему реконструкции, на которую у города долгое время не было средств. Сегодня есть рабочее предложение, как сдвинуть проблему с места.

Депутаты рекомендовали директорам школ принять участие в программе поддержки местных инициатив, через конкурс в которой, можно получить средства.

Голосование за инициативу идет в электронном виде, и принять в нем участие может любой петрозаводчанин. Понятно, что школы будут подключать к голосованию родителей, но это не противоречит условиям.

Тот, кто будет наиболее активен, получит деньги на реконструкцию. А это немало – около 1,5 млн. рублей.