Предприниматели могут арендовать место в Бизнес-инкубаторе

Заявки на аренду по льготной цене принимаются до 22 декабря 2023 года

Предприниматели, особенно начинающие, часто сталкиваются с организационными проблемами: нужно найти помещение для офиса, купить необходимую мебель, обеспечить связь, нанять специалистов для оказания квалифицированных бухгалтерских или юридических услуг. Бизнес-инкубатор Республики Карелия призван помочь предпринимателям справиться с этими задачами, чтобы они могли полностью сконцентрироваться на развитии своего бизнеса.

Бизнес-инкубатор предлагает:

· Офис в центре города (наб. Гюллинга, д.11)

· Комфортный современный интерьер

· Наличие офисной мебели

· Точка доступа Wi-Fi

· Изолированные телефонные кабины

· Оборудованная комната отдыха

· Компьютеризированное рабочее место и доступ к оргтехнике

· Льготная цена

В стоимость входит и полный комплект обслуживания помещения: коммунальные платежи, охрана, клининг и техподдержка. А ещё резиденты бизнес-инкубатора получают возможность оперативного консультирования у специалистов Центра «Мой бизнес» Республики Карелия и других организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП.

Резидентами бизнес-инкубатора могут стать самозанятые и субъекты МСП, зарегистрированные и ведущие деятельность на территории Республики Карелия. Чтобы стать резидентом, необходимо заполнить заявку на площадке https://torgi.gov.ru/.

Заявки на размещение в Бизнес-инкубаторе Республики Карелия принимаются до 10.00 22 декабря 2023 года. Подробную информацию вы можете получить в Центре «Мой бизнес» Республики Карелия в будние дни по телефону 8 (8142) 44-54-00 (доб. 156).



Кроме того, в Петрозаводске на ул. Балтийской, 1 А располагается Бизнес-инкубатор Республики Карелия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Это офис, оснащённый специальным оборудованием и программами для работы незрячих и слабослышащих предпринимателей. Работать здесь они могут бесплатно после заключения договора благодаря поддержке Правительства Республики Карелия. Заявки на размещение в этом офисном пространстве принимаются без ограничений по времени. Подробнее можно узнать в будние дни по телефону 8 (8142) 44-54-00 (доб. 173, 160).

Реклама. АНО «ЦМБ РК». ИНН: 1001357213.