Предпринимателей приглашают на бесплатный курс по госзакупкам

Центр "Мой бизнес" объявляет о проведении трехдневного курса "Основы госзакупок для социального бизнеса: от теории к практике". Курс представляет уникальную возможность для предпринимателей и представителей социального бизнеса ознакомиться с основами госзакупок и научиться эффективно участвовать в аукционах и конкурсах.

Успейте зарегистрироваться, количество мест ограничено.

Программа курса охватывает широкий спектр тем, позволяющих разобраться в основных аспектах государственных закупок и максимизировать выгоду для предприятия. Участники получат обширные знания и инструменты для успешного прохождения всех этапов процедуры госзакупок – от подготовки до контроля исполнения контракта.

Ключевые темы курса включают:

– Госзакупки как способ увеличения прибыли предприятия: Участники узнают, как госзакупки могут стать эффективным инструментом для повышения прибыли и расширения бизнеса.

– Подготовка к участию: Участники получат рекомендации по эффективной подготовке к участию в процедуре госзакупок, а также ознакомятся с требованиями и особенностями данного процесса.

– Подготовка заявки: Участники овладеют навыками составления конкурсных заявок, что позволит повысить шансы на успешное завершение процедуры госзакупок.

– Участие в аукционе: Участники узнают о процедуре проведения аукциона и получат советы по успешной стратегии участия.

– Контроль проведения и исполнения контракта: Участники узнают о методах контроля за выполнением контракта, что поможет минимизировать риски и обеспечить успешное завершение сделки.

– Риски и ответственность: Участники изучат возможные риски, связанные с госзакупками, и научатся эффективно управлять ответственностью в процессе участия.

С программой можно ознакомиться по ссылке.

Организаторы ждут участников 21-23 августа в конференц-зале Центра «Мой бизнес» Республики Карелия по адресу: наб. Гюллинга, дом 11, 2 этаж. Регистрация в 09:45, начало в 10.00.

Дополнительную информацию можно узнать в Центре инноваций социальной сферы по номеру: 8(8142)44-54-00 (доб. 141 - Дмитрий) или по эл.почте: pashkov@mb10.ru.

Поддержка оказывается в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы».

На правах рекламы. ИП Ломовский Б.М., ИНН 773580282411