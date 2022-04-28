Предложений о трудоустройстве в Карелии больше, чем безработных

На сегодняшний день на учете в службах занятости зарегистрировано порядка 4 тысяч 800 жителей региона. Это почти в два раза меньше, чем год назад. Об этом рассказала руководитель Управления труда и занятости республики Елена Фролова, сообщает портал rk.karelia.ru.

На начало года уровень безработицы составлял 1,9%. К слову, в апреле 2021 года он был на отметке 3,2%. Тогда на учете находились 9,5 тыс безработных – почти в два раза больше, чем в этом году. Елена Фролова рассказала, что потребность работодателей в трудовых ресурсах не уменьшается. Сейчас в республике открыто почти 6 тыс вакансий. Большая часть из них – в обрабатывающих производствах.

Глава ведомства также отметила, что на сегодняшний день под угрозой увольнения находятся чуть более 400 работников, 318 из которых сотрудники McDonald’s и ряда магазинов брендовой одежды. Фото: pixabay.