Правительство расширило возможности использования маткапитала

Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет возможности использования маткапитала. Об этом сообщается на сайте правительства. В частности, эти деньги теперь можно потратить на репетитора.

«Так, например, родители могут оплатить труд частного преподавателя, услуги негосударственного детского сада или школы. При этом у индивидуального предпринимателя, оказывающего такие услуги, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность», - отмечает пресс-служба кабмина.

Для оплаты образовательных услуг из маткапитала родители должны представить в Пенсионный фонд два документа - соответствующее заявление и заключенный с индивидуальным предпринимателем договор с расчетом стоимости. Оформить оплату можно через одно из отделений организации, портал госуслуг или сайт фонда. Фото: unsplash.com