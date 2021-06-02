Правительство Карелии обсудило со Сбером перспективы сотрудничества

Одной из ключевых тем встречи Председателя Северо-Западного банка Виктора Вентимилла Алонсо и Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова стала доступность банковских услуг для населения региона. Сбер развивает цифровые сервисы, при этом сохраняя филиальную сеть и предлагая клиентам возможность снятия наличных на кассах магазинов. В настоящий момент на территории Карелии действует 18 таких точек

Стороны обсудили инвестиционные проекты, вопросы развития туризма в регионе с использованием аналитических данных Сбера и проведение транспортной реформы. Реформа предусматривает разработку концепции городского и пригородного транспорта в целом и участие Сбера как партнера в части реализации комплексного решения по безналичной оплате проезда с использованием единой транспортной карты.

Артура Парфенчикова заинтересовал проект Сбера "Найти и собрать" по поиску юридических лиц, не оплачивающих вывоз твердых коммунальных отходов, который уже показал эффективность в других регионах страны. Также председатель Северо-Западного банка и Глава Карелии обсудили перспективы реализации ESG-проекта по строительству экотехнопарка мощностью 190 тысяч тонн, который позволит полностью закрыть потребность республики в переработке отходов.