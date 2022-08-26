26 августа 2022, 21:05
Общество

Правила перевозки детей будут усиленно проверять в течение 5 дней

Массовые проверки пройдут в определенных местах Петрозаводска

Автоинспекторы в течение нескольких августовских дней проверят, как в личном транспорте перевозят детей. О массовых рейдах сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Они пройдут с 27 по 31 августа. Сотрудники Госавтоинспекции будут дежурить около детских садов, поликлиник и торговых центров города.

Мероприятие называется «Право на безопасность». Водителей с детьми будут не только проверять, но и разъяснять необходимость использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства. // Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

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новости Карелии
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правила перевозки детей