Схема движения транспорта на Кукковке в понедельник изменится

Ремонт Питкярантской улицы скоро завершится. Подрядчик 29 августа планирует асфальтировать проезжую часть, сообщили в администрации Петрозаводска.

По этой причине с 12:00 в понедельник будет закрыто движение по этой улице. Речь идет об участке, который ремонтируют - между Беличьим проездом и Карельским проспектом.

Автомобили экстренных служб будут пропускать по мере необходимости. Водителей просят заранее запланировать пути объезда. // Фото: pxhere.com