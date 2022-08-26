Подведены итоги форума «Вперед, Карелия»

Место для подведения итогов форума выбрали не случайно: сегодня Онежский судостроительный-судоремонтный завод является одним из крупнейших промышленных кластеров региона. При поддержке Правительства Карелии и федеральных властей здесь круглосуточно проходит строительство первой в России цифровой верфи.

По словам замминистра промышленности и торговли России Алексея Беспрозванных, у республики большой промышленный потенциал – это результат работы Правительства Карелии и лично Артура Парфенчикова. Даже в условиях пандемии индекс промышленного производства региона оставался одним из самых высоких в России. Отдельно замминистра отметил, что за успехи в эффективности реализации промышленной политики Карелия получила кубок «Прорыв года».

«Мы очень высоко ценим то, как руководство региона развивает промышленность. Конечно, сделать предстоит ещё многое, но с такой командой любые цели и задачи будут по плечу, а мы всегда будем помогать республике и её предприятиям», – отметил Алексей Беспрозванных.

Своим мнением о форуме поделилась заместитель полпреда Президента в СЗФО Любовь Совершаева. Она считает, что его проведение – это хорошая инициатива. Уже сейчас понятно, что такое мероприятие нужно проводить регулярно: об этом просили сами участники. Во время работы площадок они обменивались лучшими практиками и видели перспективу дальнейшего развития.

Также заместитель полпреда отметила, что нынешняя сложная экономическая ситуация позволяет найти новые решения и проводить реиндустриализацию промышленности. В Карелии этот процесс начался не в ответ на введение антироссийских санкций, а как результат целенаправленной работы.

«Большую роль в формировании условий для возрождения промышленности региона и расширения её структуры сыграло республиканское правительство, которое этими вопросами занималось в течение последних лет: они создали необходимые условия для системообразующих предприятий и это заслуга лично Главы Карелии», – сказала во время выступления Любовь Совершаева.

Подводя итоги работы одной из площадок, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов подчеркнул, что задача руководителя республики – делать регион привлекательным для детей и молодёжи, чтобы они хотели в нём жить и работать.

«Мы видим, какой прогресс достигнут в регионе во всех направлениях за прошедшие пять лет: такое возможно лишь в том случае, когда руководитель республики полностью отдается своему делу. Уверен, что мобилизация наших внутренних усилий позволит стать ещё сильней и решить этот вопрос», – отметил Вячеслав Фетисов.

Завершился форум митингом-концертом: для его участников подготовили сюрприз – презентацию песни о Карелии. Композицию под аккомпанемент кантеле исполнили известные в республике музыканты.

Напомним, форум «Вперед, Карелия» одновременно проходил на шести площадках. Участники форума, помимо вопросов социальной политики, обсуждали возможности поддержки индустриализации и импортозамещения в Карелии, определяли новые пути для экспорта карельской продукции, а также перспективы развития приграничных территорий Карелии в условиях готовящегося вступления Финляндии и Швеции в НАТО. // Фото: управление пресс-службы главы Республики Карелия