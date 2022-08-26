Пять тысяч пожарных извещателей выдали многодетным и малообеспеченным

Пожарные добровольцы в Карелии передали малообеспеченным и многодетным семьям порядка 5 000 автономных дымовых извещателей. Также жителям выдали 500 порошковых огнетушителей. Оборудование закупили на средства республиканского гранта, сообщили в Госкомитете по ОЖ и БН РК.

Два миллиона рублей на проект «Безопасное жилье» Карельское республиканское отделение Всероссийского добровольного пожарного общества получило в прошлом году, победив в конкурсе среди НКО.

Установить пожарные извещатели помогли сотрудники МЧС и подведомственных ГК по ОЖ и БН РК. Людей научили пользоваться средствами пожаротушения. // Фото: ГК по ОЖ и БН РК