26 августа 2022, 17:27
Пять тысяч пожарных извещателей выдали многодетным и малообеспеченным
Семьи в Карелии получили оповещающие о возгорании автономные устройства
Пожарные добровольцы в Карелии передали малообеспеченным и многодетным семьям порядка 5 000 автономных дымовых извещателей. Также жителям выдали 500 порошковых огнетушителей. Оборудование закупили на средства республиканского гранта, сообщили в Госкомитете по ОЖ и БН РК.
Два миллиона рублей на проект «Безопасное жилье» Карельское республиканское отделение Всероссийского добровольного пожарного общества получило в прошлом году, победив в конкурсе среди НКО.
Установить пожарные извещатели помогли сотрудники МЧС и подведомственных ГК по ОЖ и БН РК. Людей научили пользоваться средствами пожаротушения. // Фото: ГК по ОЖ и БН РК