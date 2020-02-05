Правила использования шипованных шин могут изменить в России

В России могут быть введены штрафы за неправильное использование сезонной резины, а также ограничения скорости для автомобилей с шипованными шинами. Такие обсуждения идут в Госдуме, сообщает «Коммерсант».

Соответствующие разговоры связаны с желанием депутатов снизить тот вред, что наносит шипованная резина российским дорогам. В частности, в Госдуме предложили вновь обязать оснащать автомобили с шипованными шинами наклейкой «Шины», чтобы такие транспортные средства могли быть идентифицированы камерами видеофиксации.

По словам замглавы департамента ЖКХ Москвы Владимира Островского, именно из-за шипов столичным дорожникам приходится менять покрытие каждые три года, при этом необходимость использования таких покрышек часто отсутствует. «В Москве они не нужны. Вы видите, как город убирается, все чистенько. А во влажную погоду износ от шипов только увеличивается», - сказал он на заседании нижней палаты парламента.

Заведующий кафедрой «Дорожно-строительные материалы» МАДИ Юрий Васильев добавил, что дорожное полотно также страдает от противогололедных реагентов. Например, хлористая соль вдвое ускоряет износ покрытия. Представитель РосдорНИИ Николай Беляев в свою очередь предложил снизить со 110 до 90 километров в час разрешенную скорость на магистралях для автомобилей с шипами на шинах.

Поступившие предложения будут изучены и доработаны рабочей группой при комитете по транспорту и строительству Госдумы. В будущем они могут войти в соответствующий законопроект.