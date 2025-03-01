01 марта 2025, 18:00
Пожилая женщина в одном халате оранжевого цвета пропала в Карелии
Волонтеры разыскивают 70-летню женщину в Сегеже
фото «Петрозаводск говорит»
Поисковики из отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 70-летнюю Евгению Толстову.
Женщина пропала 1 марта в Сегеже. Она вышла в одном халате, сорочке и тапочках.
Несмотря на начало весны, на улице весьма прохладно и слякотно. Бдительные люди могут помочь волонтерам в поисках.
У пропавшей голубые глаза, красные волосы с проседью. На разыскиваемой яркий халат – оранжевого цвета, бежевая сорочка, розовые тапки.