01 марта 2025, 18:00
Происшествия

Пожилая женщина в одном халате оранжевого цвета пропала в Карелии

Волонтеры разыскивают 70-летню женщину в Сегеже
фото «Петрозаводск говорит»

Поисковики из отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 70-летнюю Евгению Толстову.

Женщина пропала 1 марта в Сегеже. Она вышла в одном халате, сорочке и тапочках.

Несмотря на начало весны, на улице весьма прохладно и слякотно. Бдительные люди могут помочь волонтерам в поисках.

У пропавшей голубые глаза, красные волосы с проседью. На разыскиваемой яркий халат – оранжевого цвета, бежевая сорочка, розовые тапки.

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Метки: 
Евгения Толстова
Сегежа
новости Карелии