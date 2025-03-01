Пожилая женщина в одном халате оранжевого цвета пропала в Карелии

Поисковики из отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 70-летнюю Евгению Толстову.

Женщина пропала 1 марта в Сегеже. Она вышла в одном халате, сорочке и тапочках.

Несмотря на начало весны, на улице весьма прохладно и слякотно. Бдительные люди могут помочь волонтерам в поисках.

У пропавшей голубые глаза, красные волосы с проседью. На разыскиваемой яркий халат – оранжевого цвета, бежевая сорочка, розовые тапки.