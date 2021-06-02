Пожилая женщина пропала в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила о розыске 81-летней Ольги Жигалиной. Ориентировка размещена на сайте МВД по РК.

Пожилая женщина 1 июня ушла из дома, расположенного на улице Кутузова, и исчезла. Стражи порядка отмечают, что пенсионерка плохо ориентируется в окружающей обстановке.

Всех, кто что-либо знает о судьбе этого человека, просят звонить по номерам телефонов: 8-911-409-26-96, 8(8142) 73-91-54 или 02 (с мобильного - 102).