02 июня 2021, 12:16
Безработного жителя Петрозаводска обманули в соцсети
Очередные случаи дистанционного хищения денег зафиксированы в республике
В полицию Петрозаводска обратился безработный горожанин. Он рассказал, что мошенники украли у него деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Выяснилось, что в соцсети мужчина получил сообщение от приятеля, который попросил одолжить ему денег - 11 400 рублей. Горожанин не отказал знакомому и перевел указанную сумму. Позже он узнал от товарища, что его страницу взломали и денег он не просил.
Также от действий мошенников пострадали две пенсионерки. Женщина из Петрозаводска после звонка от лжепредставителя банка перевела злодеям 48 тысяч рублей, а жительница Сортавальского района лишилась 51 тысячи рублей.
По всем сообщениям полиция проводит проверку. Жителей Карелии просят не быть чрезмерно доверчивыми.