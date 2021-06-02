Безработного жителя Петрозаводска обманули в соцсети

В полицию Петрозаводска обратился безработный горожанин. Он рассказал, что мошенники украли у него деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что в соцсети мужчина получил сообщение от приятеля, который попросил одолжить ему денег - 11 400 рублей. Горожанин не отказал знакомому и перевел указанную сумму. Позже он узнал от товарища, что его страницу взломали и денег он не просил.

Также от действий мошенников пострадали две пенсионерки. Женщина из Петрозаводска после звонка от лжепредставителя банка перевела злодеям 48 тысяч рублей, а жительница Сортавальского района лишилась 51 тысячи рублей.

По всем сообщениям полиция проводит проверку. Жителей Карелии просят не быть чрезмерно доверчивыми.