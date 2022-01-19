Пожилая женщина попала под колеса автомобиля на Перевалке

Утром 18 января в Петрозаводске под колеса автомобиля попала пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, инцидент случился в 9 утра у дома №10 по улице Чапаева. 65-летний водитель автомобиля «Датсун» совершил наезд на 70-летнюю горожанку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате аварии пенсионерка получила травмы. Проводится проверка. Фото источника