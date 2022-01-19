19 января 2022, 09:34
Пожилая женщина попала под колеса автомобиля на Перевалке
70-летняя горожанка пострадала в аварии на улице Чапаева
Утром 18 января в Петрозаводске под колеса автомобиля попала пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, инцидент случился в 9 утра у дома №10 по улице Чапаева. 65-летний водитель автомобиля «Датсун» совершил наезд на 70-летнюю горожанку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
В результате аварии пенсионерка получила травмы. Проводится проверка. Фото источника