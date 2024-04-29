29 апреля 2024, 16:52
Пожарные в Сортавале трижды за день выезжали на борьбу с огнем
В выходной в Северном Приладожье горели мусор и сухая трава
Вечером 28 апреля пожарным Сортавалы пришлось тушить возгорание на Фабричной улице. Об этом рассказали в 38 пожарно-спасательной части города.
Вызов на пульт пожарной охраны поступил в 21:37 в воскресенье. Загорелся мусор, приехавшие на место ЧП огнеборцы его быстро потушили.
В то же день они совершили еще два выезда – горела сухая трава, с огнем тоже справились.
Напомним, пал сухой травы в Петрозаводске привел к лесному пожару в районе Пограничной улицы. // фото: 38 пожарно-спасательная часть Сортавалы/ВКонтакте