Пожарные в Петрозаводске сверлили стену в квартире, чтобы достать кота

Утром 12 января на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи. В жилом доме на улице Пробной в вентиляционную шахту неизвестно как попал кот и жалобно мяукает.

Прибывшим к месту вызова пожарным хозяйка квартиры, проживающая на втором этаже, разрешила вскрыть стену в ее квартире.

Пожарные, используя шанцевый инструмент, сделали отверстие, через которое и вызволили бедное перепуганное животное из заточения. // фото: freepik.com