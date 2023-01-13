Ночью горел жилой дом, люди смогли спастись

Поздним вечером 12 января на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на территории дачного кооператива «Маяк». Это было в 23:08, спасатели немедленно выехали.

По тревоге на место ЧП прибыли пожарные из поселка Мелиоративный и один расчет из Петрозаводска. В этот момент находившиеся в доме люди уже успели покинуть его.

Пожарным потребовалось порядка десяти минут, чтобы сбить пламя на крыше дома, после чего пожар ликвидировали полностью. Дом сильно не пострадал, погорела только кровля на общей площади пять квадратных метров.

По предварительным данным, дом чуть не сгорел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Еще один пожар на территории Прионежского района произошел в деревне Ужесельга. В частной бане огнем были повреждены пол и потолочные перекрытия в помещении предбанника на площади 10 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. // фото: freepik.com