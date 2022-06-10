Пожарные спасли жилой дом от огня в Медвежьегорском районе

В поселке Пиндуши в переулке Гагарина вечером 9 июня произошел пожар в двухэтажном деревянном восьмиквартирном доме. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 16:24.

Пожар возник в квартире на втором этаже. На стук в дверь никто не откликнулся. Спасатели вскрыли дверь, в квартире их встретил дым и пламя. В помещении никого не было. Пожарные быстро справились с огнем, не дав ему распространиться по всей квартире и дому.

Огонь повредил стену в прихожей на площади пять квадратных метров. По какой причине произошел пожар в пустой квартире, предстоит выяснить специалистам. Не исключено, что пожар мог произойти из-за аварийной работы электрооборудования. Проводится проверка.

С начала года в Карелии произошло 615 пожаров, что на 13% меньше чем за аналогичный период прошлого года. (фото pexels.com, Helly Mist)