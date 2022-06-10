10 июня 2022, 07:40
Два человека пострадали, упав в бак с расплавленным шоколадом в США
Спасатели извлекли людей из «сладкого» плена на фабрике Mars
На фабрике Mars в штате Пенсильвания произошло ЧП, сообщает «Лента». Два человека угодили в чан с расплавленным шоколадом.
Американские спасатели извлекли пострадавших. Для этого им пришлось проделать отверстие в боковой части бака. Обстоятельства инцидента не раскрываются.
Пострадавших госпитализировали, одного из них - на вертолете. Оказались ли травмы тяжелыми, пока неизвестно. (фото pexels.com, Pavel Danilyuk)