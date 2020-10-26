Пожарные ликвидировали последствия ДТП в Петрозаводске

Пожарные привлекались на место ДТП, которое произошло в Петрозаводске в минувшее воскресенье, 25 октября, сообщает МЧС по РК.

«В 14:11 пожарно-спасательное подразделение Сегежского района (3 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (столкновение двух автомобилей) по адресу: Сегежский район, 721 км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола». Информация о пострадавших уточняется»,

– говорится в сообщение.

Ранее мы писали, что на Древлянке маршрутный автобус попал в групповое ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автобус ехал по Лососинскому шоссе со стороны Древлянки-8. В районе пересечения с улицей Ярославской автобус столкнулся с легковым автомобилем, который пытался проскочить перекресток. После удара легковушку отбросило на другое транспортное средство.

В результате аварии на перекрестке движение оказалось затруднено.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.