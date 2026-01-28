Пожарные через балкон проникли в квартиру и обнаружили труп женщины

В Кеми в одной из квартир многоквартирного дома обнаружили тело пожилой женщины. Пожарным и полиции позвонили днем 27 января. Их просили проверить, все ли в порядке с пенсионеркой или ей требуется помощь – женщина долго не открывала дверь и не отвечала на звонки.

Огнеборцы решили забраться в квартиру второго этажа по лестнице через балкон, где было открыто окно.

В квартире пожарные нашли мертвую женщину. Обстоятельства смерти женщины устанавливает полиция.