28 января 2026, 13:07
Происшествия

Пожарные через балкон проникли в квартиру и обнаружили труп женщины

В Карелии спасателей вызвали из-за пожилой женщины, которая перестала отвечать на звонки
дверь в квартиру
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В Кеми в одной из квартир многоквартирного дома обнаружили тело пожилой женщины. Пожарным и полиции позвонили днем 27 января. Их просили проверить, все ли в порядке с пенсионеркой или ей требуется помощь – женщина долго не открывала дверь и не отвечала на звонки.

Огнеборцы решили забраться в квартиру второго этажа по лестнице через балкон, где было открыто окно.

пожарные в Кеми

В квартире пожарные нашли мертвую женщину. Обстоятельства смерти женщины устанавливает полиция.

Обсудить
Метки: 
Кемь
труп
Пожарные