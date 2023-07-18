18 июля 2023, 21:32
Пожар вспыхнул в Кондопоге, ему не дали перекинуться на соседние дома
Хозяйственные постройки сгорели в городе бумажников
Вчера утром в 10 часов 44 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Кондопоги поступило сообщение о том, что возле дома на улице Болотной горит хозяйственная постройка.
Не прошло и пяти минут, как первые пожарные из города бумажников были уже на месте происшествия.
К этому моменту огнем было охвачено одно деревянное строение, пламя уже стало перекидываться на соседние постройки.
Профессионалы сумели за короткое время остановить распространение огня, тем самым были спасены соседние строения.
В результате пожара одна постройка была уничтожена огнем, у другой была повреждена стена на площади десять квадратных метров. Общая площадь пожара составила порядка 25 квадратных метров, причину сейчас устанавливают специалисты. // фото: Кондопожский ПСО