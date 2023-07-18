Пожар вспыхнул в Кондопоге, ему не дали перекинуться на соседние дома

Вчера утром в 10 часов 44 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Кондопоги поступило сообщение о том, что возле дома на улице Болотной горит хозяйственная постройка.

Не прошло и пяти минут, как первые пожарные из города бумажников были уже на месте происшествия.

К этому моменту огнем было охвачено одно деревянное строение, пламя уже стало перекидываться на соседние постройки.

Профессионалы сумели за короткое время остановить распространение огня, тем самым были спасены соседние строения.

В результате пожара одна постройка была уничтожена огнем, у другой была повреждена стена на площади десять квадратных метров. Общая площадь пожара составила порядка 25 квадратных метров, причину сейчас устанавливают специалисты. // фото: Кондопожский ПСО