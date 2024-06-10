Пожар вспыхнул на турбазе в Карелии

Утром 9 июня на пульт Единой службы спасения Лахденпохского района поступило сообщение о пожаре на турбазе в поселке Куркиеки. Там горел гостевой

дом.

На место происшествия по тревоге выехали поселковые пожарные и их коллеги из Лахденпохьи. К приезду спасателей огонь чувствовал себя полноправным хозяином в небольшом деревянном строении.

Для тушения организовали подвоз воды с Ладожского озера, расположенного в 150 метрах от места происшествия. Пожарные справились с огнем, не допустив его распространения.

В результате пожара строение было значительно повреждено. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причину возгорания установят специалисты. // фото freepik.com/ wirestock