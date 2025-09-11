Пожар вспыхнул на деревообрабатывающем предприятии в Карелии

Пожарных подняли по тревоге утром 11 сентября в Пудоже. В городе вспыхнул пожар на деревообрабатывающем предприятии. О возгорании сообщили в госкомитете Карелии по безопасности.

Источник возгорания находился в здании котельной сушилки предприятия. Пожарные сначала справились с открытым огнем, а после ликвидировали возгорание полностью. В результате инцидента никто не пострадал.