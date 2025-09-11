11 сентября 2025, 16:44
Пожар вспыхнул на деревообрабатывающем предприятии в Карелии
В Пудоже потушили пожар в здании котельной сушилки
фото телеграм-канал госкомитета Карелии по безопасности
Пожарных подняли по тревоге утром 11 сентября в Пудоже. В городе вспыхнул пожар на деревообрабатывающем предприятии. О возгорании сообщили в госкомитете Карелии по безопасности.
Источник возгорания находился в здании котельной сушилки предприятия. Пожарные сначала справились с открытым огнем, а после ликвидировали возгорание полностью. В результате инцидента никто не пострадал.