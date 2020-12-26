Финский «поющий полицейский» выпустил альбом песен на русском языке

Петрус Шродерус, известный в Сети как «поющий полицейский», выпустил альбом известных песен на русском языке в своем исполнением, сообщает телеканал «Звезда».

Я уже знаю эти песни на финском, поэтому и я захотел выучить их на русском, чтобы хорошо исполнять их. Работа над произношением заняла много времени. У меня даже был репетитор. Я так счастлив, что люди пишут мне, что понимают, о чем я пою. Да, они слышат, что русский не мой родной язык, но я правда стараюсь

– рассказал Шродерус.

В репертуаре констебля имеется множество советских песен. Хит «Я люблю тебя, жизнь» в его исполнении стал самым популярным видео года в финском сегменте Youtube – почти 3 миллиона просмотров. Видеоролик стал в Финляндии настоящим гимном противостояния пандемии.

«Петрозаводск говорит» писал об этом

Полицейский имеет прямое отношение к музыке. До 2012 года он пел в Национальной опере Финляндии и выигрывал престижные песенные конкурсы. К исполнению песни Петруса подтолкнул тяжёлый развод, он захотел сказать всем и самому себе, что хорошие времена не за горами.

В репертуаре «поющего полицейского» имеется множество советских песен. По словам Шродеруса, песни, которые он исполняет в альбоме, ему хорошо знакомы по-фински. Теперь ему захотелось спеть их по-русски.

Фото с сайта russkiymir.ru