14 мая 2022, 17:41
Появились жуткие фотографии ДТП с фурой на трассе «Кола»
Спасатели сообщили, где сейчас водитель опрокинувшегося грузовика
Подробности серьезной аварии на автодороге «Кола» сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН. Ведомство опубликовало новые фото аварии, которая случилась 13 мая.
Сообщение о столкновении грузовика «Вольво» и легковушки «Шкода» поступило на пульт службы «01» в 18:25. ДТП произошло на 211-м километре «Колы».
На место выехал личный состав пожарной части № 47 по охране поселка Мелиоративный и ПСО.
Спасатели осмотрели территорию, смыли топливо с дороги и отключили аккумулятор в перевернувшейся фуре. Травмированного водителя отправили в БСМП Петрозаводска, он жив. // Фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН