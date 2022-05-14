Появились жуткие фотографии ДТП с фурой на трассе «Кола»

Подробности серьезной аварии на автодороге «Кола» сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН. Ведомство опубликовало новые фото аварии, которая случилась 13 мая.

Сообщение о столкновении грузовика «Вольво» и легковушки «Шкода» поступило на пульт службы «01» в 18:25. ДТП произошло на 211-м километре «Колы».

На место выехал личный состав пожарной части № 47 по охране поселка Мелиоративный и ПСО.

Спасатели осмотрели территорию, смыли топливо с дороги и отключили аккумулятор в перевернувшейся фуре. Травмированного водителя отправили в БСМП Петрозаводска, он жив. // Фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН